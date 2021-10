Steffen Freund: Sexismus-Vorwürfe nach Spruch bei Deutschland-Spiel in Nordmazedonien

Der hatte in seiner Funktion als Co-Kommentator während der TV-Übertragung von RTL gesagt, Frauen sollten nun „bitte wegschauen“, als die Wiederholung der Verletzung des nordmazedonischen Spielers Arijan Ademi in der ersten Halbzeit gezeigt wurde.

Sexismus-Vorwürfe gegen Steffen Freund

In den sozialen Netwerken war Freund daraufhin Sexismus vorgeworfen, wurde der 51-Jährige in den Twitter-Trends am späten Montagabend zeitweilig gar in den Top Fünf gelistet. (DATEN: Tabellen der WM-Qualifikation)