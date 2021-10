DFB-Fahrplan: Liechtenstein nächster Gegner

Nach der vorzeitigen Qualifikation für die WM 2022 in Katar stehen für die deutsche Nationalmannschaft zum Jahresausklang noch zwei Spiele an.

Am 11. November geht es in Wolfsburg gegen Liechtenstein, drei Tage später gastiert die DFB-Auswahl in Armenien. - Der Fahrplan der deutschen Nationalmannschaft 2021: