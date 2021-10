DOSB-Ethikkommission: DEB soll Fall Reindl "umfassend und unabhängig prüfen"

Im vergangenen Monat stellte DOSB-Ombudsmann Felix Rettenmaier nach FAZ-Angaben einen 45-Seiten-Bericht zur Angelegenheit zusammen und übergab ihn an die Ethikkommission. Als Fazit schrieb Rettenmaier, "dass derzeit keine abschließende Beurteilung einer möglichen Strafbarkeit des Herrn Reindl wegen Untreue oder Bestechlichkeit möglich" sei. Allerdings bestünden "in einigen Punkten zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für eine Straftat".

Der frühere Bundesinnen- und Bundesverteidigungsminister de Maiziere verneinte nun in seinem Schreiben an den DEB und die Landesverbände die "Zuständigkeit der Ethikkommission". Der DEB müsse klären, "ob eine verdeckte Finanzierung der ehrenamtlichen Funktion des Präsidenten" vorliege. "Das wäre nicht in Ordnung", so de Maiziere. Die Aufklärung des Sachverhalts nannte er einen "erforderlichen und wichtigen Schritt".