Nationalmannschaft: Deutschland nach Nordmazedonien-Sieg mit besonderem Rückflug

Die Rückreise von der WM-Qualifikation aus Nordmazedonien lässt Deutschlands Nationalmannschaft nicht nur einmal in der Heimat landen - zum Vorteil der FC-Bayern-Spieler.

Mission erfüllt - ab in die Heimat:

Das Team um Bundestrainer Hans-Dieter Flick, das damit erfolgreich Revanche nahm für die 1:2-Blamage im Hinspiel und auch als weltweit erste Nation das Ticket zur Wüsten-WM in Katar gelöst hat, hebt heute um 9.30 Uhr von Skopje ab. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM-Qualifikation)

Nach SPORT1 -Informationen wird die Piloten-Crew dabei allerdings zunächst in München eine Zwischenlandung einlegen, weil in der bajuwarischen Landeshauptstadt nicht nur ein Großteil der Mannschaft wohnt, die sonst für den FC Bayern spielt, sondern auch der DFB-Betreuerstab.

DFB-Team: Landung in München und in Frankfurt

Danach hebt der verbleibenden Tross erneut ab in das nur gut 300 Kilometer Luftlinie entfernte Frankfurt am Main - in Sachen Kerosin-Verbrauch und Co2-Bilanz durchaus nicht unumstritten. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM-Qualifikation)