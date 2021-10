Anzeige

WWE RAW: Jinder Mahal sorgt für Fan-Ärger - fordert er bald Champ Big E? Dieser WWE-Moment sorgt für Fan-Ärger

Jinder Mahal will bei WWE King of the Ring 2021 werden © WWE

Martin Hoffmann

Jinder Mahal rückt beu WWE RAW im King-of-the-Ring-Turnier vor und durchkreuzt ein Wunschduell der Fans. Wird er als Gegner für Champion Big E aufgebaut?

Vor vier Jahren schockte sein unerwarteter Aufstieg zum WWE-Champion den Großteil der Wrestling-Fans - folgt nun sein nächster prestigereicher Triumph?

Nicht zwingend, dennoch ist Jinder Mahal bei Monday Night RAW einmal mehr zur Reizfigur geworden.

In Runde 1 des King-of-the-Ring-Turniers, das aktuell bei RAW und SmackDown ausgetragen wird, besiegte Mahal Kofi Kingston - einen weiteren Ex-Champion - und rückte damit ins Halbfinale der Konkurrenz vor.

Mahals Sieg wurde bei Twitter zum meistkommentierten Moment der Show, die meisten Fans zeigten sich enttäuscht, weil WWE sich damit gegen die Ansetzung eines besonderen Halbfinals entschied: Hätte Kingston gewonnen, wäre der nächste Gegner sein New-Day-Partner Xavier Woods gewesen, der sich in Runde 1 gegen Ricochet durchsetzte.

Wird Jinder Mahal für Big E aufgebaut?

Nimmt WWE die Enttäuschung in Kauf, weil Mahal Turniersieger werden soll und damit heißer Anwärter auf ein Titelmatch gegen Kingstons und Woods‘ Partner und Freund Big E?

Beim kommenden RAW wird das Halbfinale zwischen Mahal und Woods ausgetragen, der zweite Finalist wird bei SmackDown zwischen Finn Balor und Sami Zayn ermittelt.

Big E und Drew McIntyre: Partnerschaft hält nicht

Big E setzt bei Crown Jewel seinen Titel gegen Ex-Champion Drew McIntyre aufs Spiel - ein Duell zweier Publikumslieblinge, das bei RAW durch ein gemeinsames Tag Team Match gegen die Usos vorangetrieben wurde.

Wie in solchen Konstellationen üblich kam es zwischen Big E und McIntyre am Ende zu Unstimmigkeiten, die eine Niederlage durch Auszählen verursachten. Nach dem Kampf wehrten die beiden eine Attacke der Usos ab, gingen dann aber auch wieder aufeinander los - was damit endete, dass McIntyre Big E seinen Claymore-Finisher verpasste.

Die weiteren Highlights:

- In völligem Chaos endete ein Match unter Beteiligung der vier weiblichen Tosptars beider Roster: Im Tag-Team-Duell zwischen Becky Lynch und Charlotte Flair sowie Bianca Belair und Sasha Banks gingen die eigentlich ebenfalls rivalisierenden Partner auch aufeinander los. Der Kampf nahm kein offizielles Ende.

- Im zum King of the Ring analogen Queen‘s-Crown-Turnier zogen Shayna Baszler (gegen Dana Brooke) und Doudrop (gegen Natalya) ins Halbfinale ein. Die Siegerin trifft bei Crown Jewel auf die Gewinnerin des SmackDown-Duells Carmella gegen Zelina Vega.

- Ein weiteres Match für Crown Jewel wurde zwischen den arabischstämmigen Wrestlern Mansoor und Mustafa Ali aufgebaut und angesetzt. Ali wandte sich nach einem verlorenen Match gegen Cedric Alexander und Shelton Benjamin gegen seinen bisherigen Partner.

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW am 11. Oktober 2021:

King of the Ring First Round Match: Xavier Woods besiegt Ricochet

Cedric Alexander & Shelton Benjamin besiegen Mansoor & Mustafa Ali

Queen‘s Crown First Round Match: Shayna Baszler besiegt Dana Brooke

Omos besiegt Riddle

Austin Theory besiegt Jeff Hardy

King of the Ring First Round Match: Jinder Mahal besiegt Kofi Kingston

Becky Lynch & Charlotte Flair vs. Bianca Belair & Sasha Banks - No Contest

Queen‘s Crown First Round Match: Doudrop besiegt Natalya