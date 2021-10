Nationalmannschaft: Einzelkritik mit Werner, Müller gegen Nordmazedonien

Das DFB-Team tat sich auf dem tiefen Boden in Skopje lange schwer, gewann am Ende aber sehr verdient. Die Einzelkritik von SPORT1 . (DATEN: Tabellen der WM-Qualifikation)

MANUEL NEUER: Der Weltkeeper, der noch gegen Rumänien angeschlagen aussetzen musste, meldete sich für das fünfte Spiel unter Flick fit und hielt fehlerfrei. Nur einmal musste er ernsthaft eingreifen, als er bei einem Schuss von Elmas in der 26. Minute in die linke Ecke abtauchen musste. SPORT1-Note: 3

LUKAS KLOSTERMANN: Der Leipziger stand überraschend in der Startelf und bekam von Flick einen klaren Auftrag: Hinten rechts absichern. Das machte er und ließ nichts anbrennen. SPORT1-Note: 3

NIKLAS SÜLE: War in Skopje eine sichere Bank. Der Bayern-Koloss ließ hinten überhaupt nichts anbrennen, hatte seine Nebenleute – wie schon gegen Rumänien – im Griff und schaltete sich sogar offensiv ein. Schade, dass sein mutiger Vorstoß in der 29. Minute nicht belohnt wurde. SPORT1-Note: 2

Startelf-Debütant Raum überzeugt

DAVID RAUM: Überzeugte mit einem guten Startelf-Debüt. Flick brachte den Hoffeheimer, damit „auf links die Post abgeht“. War so! Der U21-Europameister verspürte einen großen Offensivdrang und schlug etliche gefährliche Flanken. Die Kollegen in der Box machten aber zu wenig draus – wie etwa Gnabry in der 30. Minute. SPORT1-Note: 2