WM-Qualifikation: Nordmazedonien - Deutschland 0:4, DFB-Team löst WM-Ticket

Die deutsche Nationalmannschaft hat in Nordmazedonien wenig mühe und siegt klar. Wegen des Ergebnisses in einem Parallelspiel steht die Qualifikation für die Weltmeisterschaft fest.

Flick stellt Startrekord auf

„Wir haben das was wir wollten und uns so schnell wie möglich qualifiziert. Wir haben jetzt fünf Siege in dieser Saison. Ich denke von der Einstellung her heute muss man der Mannschaft auch ein Kompliment machen. Weil sie einfach das was wir machen wollten, gemacht haben“, lobte Flick bei RTL.