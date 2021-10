Benjamin Mendy muss in Untersuchungshaft bleiben - Kautionsantrag abgelehnt

Benjamin Mendy bleibt in Untersuchungshaft © Imago

ManCity-Star Benjamin Mendy muss vor Beginn seines Prozesses wegen mehrfacher Vergewaltigung in Untersuchungshaft bleiben. Sein Kautionsantrag wird abgelehnt.

Schlechte Nachrichten für Benjamin Mendy: Der Verteidiger von Manchester City, der sich im Januar wegen mehrfacher Vergewaltigung vor Gericht verantworten muss, wird bis Prozessbeginn in Untersuchungshaft bleiben.

Das entschied Richter Patrick Thompson vom Chester Crown Court am Montag, nachdem er den bereits dritten Kautionsantrag des 27 Jahre alten Franzose abgelehnt hatte.

Mendy, der bei der Anhörung selbst nicht zugegen war, sitzt seit sieben Wochen in Haft. Am 26. August war der Linksverteidiger in Polizeigewahrsam genommen worden. Ihm vorgeworfen wird vierfache Vergewaltigung, eine der betroffenen Personen soll minderjährig gewesen sein.