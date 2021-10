Bezirksligist benennt Stadion nach Matthias Ginter von Borussia Mönchengladbach

Der stille DFB-Held: Das macht Ginter so besonders

Der SC March benennt sein Stadion nach Matthias Ginter. Der Weltmeister von 2014 kündigt im Rahmen seiner Ehrung ein mögliches Comeback für seinen Jugend-Verein an.

Für den Klub aus den Nähe von Freiburg schnürte der Gladbach-Verteidiger in seiner Jugend von 1998 bis 2005 seine Schuhe. Damals hieß der Verein noch SV March.

March spielt fortan also nicht mehr im Waldstadion, sondern im „Matthias-Ginter-Sportpark“. Das gab der Verein am Sonntag vor der 0:5-Heimspielniederlage in der Bezirksliga gegen den FC Heitersheim 05 feierlich bekannt.