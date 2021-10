DFB-Team startet mit Neuer und Müller

Die deutsche Nationalmannschaft will den letzten Schritt zur Fußball-WM 2022 in Katar mit Manuel Neuer und Thomas Müller gehen.

Die deutsche Nationalmannschaft will den letzten Schritt zur Fußball-WM 2022 in Katar mit Manuel Neuer und Thomas Müller gehen. Kapitän Neuer hütet in Skopje gegen Nordmazedonien (20.45 Uhr/RTL) nach überstandenen Adduktoren-Problemen wieder das Tor. Müller rückt im Gegensatz zum Sieg gegen Rumänien (2:1) für Marco Reus in die Startelf.