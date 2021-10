Anzeige

WM-Quali: Nordmazedonien - Deutschland heute LIVE im TV, Stream & Ticker DFB-Team will Revanche

Die deutsche Nationalmannschaft reist zum achten WM-Qualifikationsspiel nach Nordmazedonien. Das Hinspiel verlor die DFB-Elf noch. Am Montag könnte bereits das WM-Ticket gelöst werden.

Die deutsche Nationalmannschaft bekommt es im achten Spiel der WM-Qualifikation mit Nordmazedonien zu tun.

Nordmadzedonien - war da nicht was? Ganz richtig. Am 31. März dieses Jahres kassierte das DFB-Team, damals noch unter Bundestrainer Joachim Löw, eine schmachvolle 1:2-Niederlage gegen ebenjenes Nordmazedonien - und das auch noch vor eigenem Publikum in Duisburg. (Spielplan der WM-Qualifikation)

Um das nicht zu wiederholen, Revanche zu üben und zugleich das WM-Ticket für Katar zu lösen, reist die Mannschaft des jetzigen Bundestrainers Hansi Flick mit ordentlich Selbstvertrauen nach Skopje.

Deutschland - Nordmazedonien: Sieg Nummer 5?

Aus den vergangenen vier Spielen holte man vier Siege, zuletzt gegen Rumänien, als man selbst nach einem 0:1-Rückstand zurückkam und die Partie in einen 2:1-Sieg umwandelte. Flick weist eine makellose Bilanz auf. (Alle News zur WM-Qualifikation)

„Es war gegen Rumänien schon viel dabei, was wir uns so vorgestellt haben“, erklärte der 56-Jährige auf der offiziellen Pressekonferenz am Sonntag. „Es waren Kleinigkeiten, die ein besseres Ergebnis verhindert haben. Es geht ums Detail. Es war eine gute Mentalität, die Mannschaft wollte das Spiel umbiegen.“

Hansi Flick: „Wir werden es analysieren“

Ob er aus der 1:2-Niederlage gegen Nordmazedonien gelernt hat, ohne dabei gewesen zu sein?

„Natürlich habe ich mir das Spiel angeschaut und wir werden es analysieren“, sagte Flick. „Sie haben aber einen neuen Trainer und ich schaue nicht so gerne in die Vergangenheit. Wir haben eine Vorstellung, wie wir in das Spiel gehen wollen. Wir wollen eine Mannschaft auf dem Platz haben, die miteinander Fußball spielt.“

Dafür stehen Flick alle Spieler zur Verfügung. Man habe „alle Spieler mit an Bord. Ich gehe davon aus, dass jeder spielen kann. Bei Antonio Rüdiger war es eine Vorsichtsmaßnahme, dass er sich hat behandeln lassen.“

Auch „bei Manu sieht es so aus, dass er voll trainiert und keine Probleme hat.“

Deutschland - Nordmazedonien: Mit Sieg zur WM

Um sich direkt für die WM in Katar zu qualifizieren, braucht Deutschland einen Sieg und zugleich die Schützenhilfe von Rumänien gegen Armenien. Endet diese Partie unentschieden oder mit einem Sieg für Rumänien, könnte Armenien Deutschland nicht mehr von Platz eins verdrängen - das DFB-Team wäre also direkt qualifziert. (Tabellen der WM-Qualifikation)

Sollte Armenien gewinnen, wären sie immer noch in der Lage, Platz eins zu erobern.

Deutschland - Nordmazedonien: Die voraussichtliche Aufstellung des DFB-Teams

Deutschland: Neuer - Hofmann, Süle, Rüdiger, Kehrer - Kimmich, Goretzka, Gnabry, Sané, Müller - Werner

So können Sie Nordmazedonien - Deutschland LIVE verfolgen:

TV: RTL

Stream: TVNow