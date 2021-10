Darts European Championship: Florian Hempel startet als deutscher Newcomer gegen Peter Wright

In der neuen Ausgabe von „Checkout – Der Darts-Podcast powered by SPORT1″, die am heutigen Montag auf podcast.sport1.de , in der SPORT1 App und auf den gängigen Streaming-Plattformen erschienen ist, spricht Hempel mit den Podcast-Hosts Kevin Schulte und Christian Rüdiger über seinen Aufstieg: „Man hört natürlich, was rechts und links geredet wird, gerade aus Großbritannien oder auch aus den Niederlanden. Da kriege ich durchweg positive Sachen zu hören. Und das gibt einem ein echt gutes Gefühl, dass man dort sportlich respektiert wird. Außerdem gibt es mir zusätzliches Selbstbewusstsein, weil die Jungs vielleicht auch nicht unbedingt so gerne gegen mich spielen wollen.“ Entsprechend ambitioniert blickt Hempel in die Zukunft: „Ich will nicht für immer der Underdog bleiben. Ich möchte mich in der Weltrangliste nach vorne arbeiten und öfter auch der Favorit in einem Spiel sein.“