BVB-Star Erling Haaland sorgt mit Trainingsvideo für Wirbel

Imperium wie CR7? So baut Haaland seine Marke auf

Erling Haaland zeigt in einem kurzen Video, wie er an seinem Comeback arbeitet. Ein Detail sorgt dabei jedoch für Wirbel.

Es ist nur ein vier Sekunden langes Video - aber wie es bei einem großen Namen wie Erling Haaland eben so ist, kann das schon reichen, um reichlich Wirbel zu verursachen.

Der Stürmer von Borussia Dortmund postete am vergangenen Donnerstag einen kurzen Clip, in dem zu sehen ist, wie er an seinem Comeback arbeitet. (NEWS: Alles Wichtige zur WM-Qualifikation)