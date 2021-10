VfB Stuttgart: Florian Müller nächster Coronafall

"Wir haben nach den ersten positiven Fällen in der vergangenen Woche die Anzahl der Tests deutlich erhöht und die Hygieneregelungen rund um den Trainingsbetrieb über das vorgeschriebene Maß hinaus intensiviert", sagte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat am Montag in einer Klubmitteilung: "Wir hoffen, dass diese Maßnahmen dazu führen, dass in den kommenden Tagen keine weiteren positiven Fälle dazukommen."