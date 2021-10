BOCW Season 6: Neue Map Gluboko unter die Lupe genommen

Mit Amerika, Deprogram und Gluboko kommen drei neue Maps für Call of Duty: Black Ops: Cold War © Activision

In Season 6 von Call of Duty: Black Ops Cold War gibt es für Spieler noch einmal etwas Cooles: Drei neue Maps wurden veröffentlicht. Wir stellen euch Gluboko genauer vor.

Nicht mehr lange dauert es, bis Fans auf der ganzen Welt mit Call of Duty: Vanguard ein neues CoD-Spielzeug in den Händen halten. Um die Wartezeit ein wenig zu verkürzen, hat Treyarch vor einigen Tagen mit Season 6 in Black Ops: Cold War nochmal frischen Content geliefert. Mit Amerika, Deprogram und eben Gluboko wurden drei komplett neue Multiplayer-Maps veröffentlicht.