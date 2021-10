Leichtathletik: Kessing will ins EAA-Council

Deutschlands Leichtathletik-Präsident Jürgen Kessing will sich am Donnerstag in Lausanne ins Council des europäischen Verbandes EAA wählen lassen.

Deutschlands Leichtathletik-Präsident Jürgen Kessing (64) will sich am Donnerstag in Lausanne ins Council des europäischen Verbandes EAA wählen lassen. „Ich möchte gerne das Erbe von Frank Hensel im europäischen Verband fortführen und wie er zielorientiert mit dem EAA-Council zusammenarbeiten“, sagte Kessing am Montag.