Von Chelsea in die Serie A? Thomas Tuchel schwärmt von Italien

Thomas Tuchel, Teammanager von Champions-League-Sieger FC Chelsea, kann sich ein Engagement in Italiens Serie A gut vorstellen.

„Es gibt eine schöne Verbindung zwischen mir und Italien. Italien ist eine Fußballnation, in der man aufgrund der Qualität gut arbeiten kann“, sagte der Ex-Coach des FSV Mainz 05 und von Borussia Dortmund am Wochenende als Gast beim Sportfestival in Trient.