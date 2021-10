NFL: Patrick Mahomes und Chiefs - das sind die Gründe

Götterdämmerung in der NFL?

Seitdem Patrick Mahomes als Quarterback bei den Kansas City Chiefs gesetzt ist, lief es für den Superstar wie in einem Märchen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

Unfassbare 130 Touchdowns gelangen dem Überflieger in seinen ersten vier Spielzeiten. Er unterschrieb einen Vertrag über zehn Jahre mit einem Gehalt von 450 Millionen Euro. Krönung seines Aufstiegs der Sieg im Super Bowl 2020 - und 2021 fast die Wiederholung, bis Altmeister Tom Brady dazwischenfunkte . (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

In den Super Bowl sollte es eigentlich auch dieses Jahr gehen. Doch der Gesichtsausdruck von Mahomes am Sonntag ließ wenig darauf hoffen, dass das Ziel tatsächlich erreicht wird. Er schaute zerknirscht auf den Boden.

Mahomes mit krassen Patzern gegen Bills

Der Anführer hatte sich ungewohnt heftige Patzer geleistet beim 20:38 gegen die Buffalo Bills : Sechs Interceptions sind dem Superstar nun innerhalb von fünf Spielen schon unterlaufen - zwei allein gegen die Bills. Es sind schon jetzt so viele wie in der gesamten vergangenen Saison.

Zu beachten ist: Mahomes ist mit 16 Touchdown-Pässen Ligaspitze, im Interception-Ranking ist er aber auch aktuell Dritter - und hat damit einen gewissen Anteil am schwachen Saisonstart des Titelanwärters.

Mahomes nimmt sich in die Pflicht

Nach der dritten Pleite im fünften Spiel steht Kansas City in seiner Division auf dem letzten Platz - die Playoffs sind früh in Gefahr.

„Es fängt bei mir an. So etwas ist mir in meiner Karriere noch nicht regelmäßig passiert“, meinte Mahomes.