DEL: Phantomtor bei Augsburg vs. Nürnberg - aber keine Konsequenzen!

Die PENNY DEL will trotz eines Phantomtores im Spiel zwischen den Augsburger Panthern und den Nürnberg Ice Tigers (3:1) am Sonntagabend keine Konsequenzen ziehen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der DEL)

Die Liga-Verantwortlichen räumten nach Überprüfung der Videoaufzeichnungen am Montag ein, dass der Puck beim Treffer des Augsburgers Adam Payerl „offenbar seitlich durch das Tornetz von außen in das Tor gelangt ist“, betonten aber auch: „Auf die Spielwertung hat die Nachprüfung keinen Einfluss.“

DEL: Nürnberg weist auf Loch im Netz hin - erfolglos

Nürnbergs Manager Stefan Ustorf, der am Dienstag den neuen Trainer der Ice Tigers vorstellen will, hatte das Gespann um die Hauptschiedsrichter Andrew Bruggeman und Andre Schrader sowie den Eismeister nach eigenen Angaben allerdings schon beim Aufwärmen auf den Riss im Netz des betroffenen Tores hingewiesen - allem Anschein nach vergeblich: Just an dieser Stelle flog Payerls Schuss ins Tor.