Lewis Hamilton meldet sich nach Strategie-Streit mit Mercedes zu Wort

Via Instagram wandte sich der aktuelle WM-Zweite am Montag an die Weltöffentlichkeit (“Guten Morgen, Welt ...“) und übte Kritik, dass die Medien seinen Ärger über die Reifen- und Boxenstopp-Taktik seines Teams überinterpretiert hätten.

Hamilton war beim Sieg von Teamkollege Valtteri Bottas Fünfter geworden und war so weiter hinter den zweitplatzierten WM-Leader zurückgefallen. Während des Rennens waren zwischen Hamilton und seinem Team die Emotionen hochgekocht ( Strategie-Fehler? So verteidigte sich Mercedes-Boss Toto Wolff ).

Lewis Hamilton stellt klar: Keine bleibende Wut aufs Team

„Ein Teil der Presse hat ein bisschen zu viel aus dem Vorfall gestern gemacht, als es darum ging, wann ich in die Box hätte sollen“, schrieb er und fügte an: „Es ist nicht wahr, wenn es heißt, ich wäre wütend auf mein Team.“

Stattdessen sei die Lage so: „Wir arbeiten als Team hart daran, die bestmögliche Strategie für ein Rennen zu finden, aber wenn einen Rennen voranschreitet, muss man strittige Entscheidungen treffen, denn so viele Faktoren verändern sich ständig.“

Am Sonntag hätte man „riskiert, draußen zu bleiben, in der Hoffnung, dass es wieder trocken wird, es kam aber nicht so. Ich wollte es riskieren und bis zum Ende draußen bleiben, es war mein Wunsch und es hat nicht funktioniert. Am Ende haben wir den Boxenstopp gemacht und es war das sicherste, was wir hätten tun können.“