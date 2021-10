Mit 16 Jahren! Wunderkind Gabriel „Gaby“ Jeanne gewinnt Hearthstone Grandmasters

Wirklich überrascht hat dies aber keinen. Gaby marschierte mit einer beeindruckender und vor allem dominierender Manier durch die Gruppenphase. Sowohl in Woche 1, als auch in Woche 6 und 7 holte er sich die Gesamtsiege. Doch auch in den anderen vier Spieltagen der Saison schaffte es das Wunderkind jedes Mal mindestens einen Punkt mit zu nehmen. Am Ende standen sage und schreibe 24 Gesamtpunkte für den Franzosen zu Buche - Rekord. Platz 1 natürlich inklusive.