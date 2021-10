Nations League: Mbappé-Tor sorgt für Ärger - Abseitsregel ist Mist! | Kommentar

Das Siegtor von Kylian Mbappé im Finale der Nations League sorgt für Ärger in Spanien. Der Schiri macht alles richtig, die Regel aber wirft Fragen auf. Ein Kommentar.

Nations League: Spanien wütet nach Finale

„Ungerechtigkeit“, prangte in großen Lettern auf dem Titelblatt der Sporttageszeitung Sport : „Eine großartige spanische Mannschaft verliert gegen Frankreich auf skandalöse Art und Weise.“

Schiedsrichter Anthony Taylor aber hatte alles richtig entschieden. Denn in Regel 11, Punkt 2 heißt es:

„Ein Spieler verschafft sich keinen Vorteil aus seiner Abseitsstellung, wenn er den Ball von einem gegnerischen Spieler erhält, der den Ball absichtlich spielt (auch per absichtlichem Handspiel), es sei denn, es handelt sich dabei um eine absichtliche Torverhinderungsaktion eines gegnerischen Spielers.“

Abseitsregel sorgt für Rätselraten

Warum der Treffer zählte, obwohl sich Mbappé im Moment des Zuspiels eindeutig in der verbotenen Zone befand, verstand zunächst dennoch kaum jemand.

Weder die Fans in den sozialen Netzwerken, wo sich sowohl deutsche als auch französische, spanische und englische User fragten, was da schon wieder mit dem VAR schiefgelaufen war, noch ARD -Reporter Gerd Gottlob, der ebenfalls minutenlang rätselte.

Unabhängig davon, was persönliche Vorlieben in Sachen Fußballkommentatoren angeht: Sie sind allesamt in Regelfragen gut geschult und wissen, wovon sie sprechen.