Kroatiens Ex-Präsidentin übernimmt Vorsitz der IOC-Gastgeberkommssion

Kroatiens ehemalige Staatspräsidentin Kolinda Grabar-Kitarovic leitet mit sofortiger Wirkung die Evaluierungskommission des Internationalen Olympischen Komitees. Die 53-Jährige tritt die Nachfolge der Norwegerin Kristin Kloster Aasen an, die nach ihrer Wahl in die IOC-Exekutive nicht mehr zur Mitarbeit in den Kommissionen für die künftigen Gastgeber der Sommer- und Winterspiele berechtigt ist.