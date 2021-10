Bundesliga: Christian Seifert appelliert an Profis: "Impfung ziemlich sinnvoll"

Seifert, auf den nach seiner Amtszeit bei der DFL zum Jahresende Donata Hopfen folgt, begrüßte zudem die zunehmende Zahl an Fans in den Stadien. „Das ist fast schon wieder der Punkt, auf den wir hingearbeitet haben“, sagte er: „Der Schritt jetzt, und zwar nicht nur in den Stadien, sondern auch in den Hallen, in den Theatern, in den Kinos, in den Restaurants, ist meinem Verständnis nach überfällig.“