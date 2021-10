Borussia Dortmund: Bellingham wäre fast in Turin gelandet

Bellingham-Transfer: Deshalb ist es "herausragend, was Zorc geleistet hat"

Jude Bellingham ist einer der Shootingstars der Bundesliga. Doch beinahe wäre er in Italien gelandet.

Jude Bellingham ist bei Borussia Dortmund stark in seine zweite Spielzeit gestartet. Zwei Tore und fünf Assists hat er 18-Jährige für die Schwarz-Gelben in dieser Spielzeit bereits beigesteuert.

Jetzt ist bekannt geworden, dass sich Bellingham vor seinem Wechsel zum BVB bereits in Turin befunden hat, um einen Vertrag auszuhandeln.

Paratici: „Bellingham war bereits in Turin“

„Jude Bellingham stand bei Juventus kurz vor der Unterschrift, er war dafür bereits ein paar Tage in Turin. Doch am Ende entschied sich Jude für die Bundesliga als nächsten Schritt in seiner Karriere und der Deal ist geplatzt“, sagte Paratici.(DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)