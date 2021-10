Lewis Hamilton streitet mit Mercedes: Scharfe Kritik auch in englischer Presse

Lewis Hamilton (r.) in der Mercedes-Box mit Toto Wolff © Imago

Kostet der von Lewis Hamilton kritisierte Schachzug des eigenen Teams beim Türkei-GP am Ende die WM? Speziell die britische Presse bewegt das Thema

War ein strategischer Fehler seines Teams schuld, dass Hamilton nicht über Platz 5 hinauskam - ein Fehler, der am Ende womöglich das WM-Rennen entscheidet? Hamilton übte noch während des Rennens Kritik an der Reifen- und Boxenstopp-Strategie , Teamchef Toto Wolff verteidigte sich .

Wer hat Recht? Speziell in den britischen Medien ist es nun ein großes Thema - die internationalen Pressestimmen:

Die Pressestimmen zur Formel 1 - ENGLAND:

Guardian: „Der Druck, der in der engsten Formel-1-Weltmeisterschaft der letzten Jahre herrscht, macht sich nun bemerkbar. Unter dem dichten, grauen, sich senkenden Himmel beim Großen Preis der Türkei lastete das Gewicht der Erwartung schwer auf Lewis Hamilton. In einem Rennen, das für seinen Teamkollegen Valtteri Bottas von der Pole Position aus nicht einfacher hätte sein können, war Hamilton wütend und frustriert über sein Mercedes-Team, weil ihm wichtige WM-Punkte entglitten.“

Daily Mail: „Lewis Hamilton wütet gegen sein Team. Hamilton hat die Führung in der Weltmeisterschaft verloren, nachdem sich sein Mercedes-Rennstall wie ein Haufen Nervenbündel verhalten und ihn zu einem sinnlosen Stopp an die Box gerufen hat.“

FRANKREICH:

L‘Equipe: „Trügerischer Sieg für Mercedes. Bottas gewann das Rennen und dominierte die Red Bulls von Verstappen und Perez. Das österreichische Team und sein Starpilot verlassen den Grand Prix aber als eigentlicher Sieger - sehr zum Leidwesen von Hamilton, der gegen seinen Willen an die Box gerufen wurde und auf dem fünften Platz landete.“

NIEDERLANDE:

AD: „An einem eigentlich sehr schwierigen Wochenende hat Max Verstappen zum dritten Mal die Führung in der WM übernommen. Mercedes ist schneller, aber nicht immer schlauer. In den sechs noch ausstehenden Rennen heißt es: Pobacken zusammenkneifen.“

NRC: „Für Verstappen war das Ergebnis in der Türkei nach einem Rennen unter schwierigen Bedingungen ein gewaltiger Glückstreffer.“

ITALIEN:

Gazzetta dello Sport: „Wieder ein neuer Herrscher in der Formel 1. Der oft kritisierte und fast immer unterschätzte Bottas feiert seinen ersten Sieg in dieser Saison. Nicht so übel für einen gefeuerten Piloten, der nur noch sechs Rennen vor sich hat.“