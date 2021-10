Inter Miami: MLS-Verschwörung gegen David Beckham und sein Team?

Fünf Niederlagen in Folge, die Playoff-Chancen nur noch theoretisch vorhanden: Inter Miami droht in der US-amerikanischen MLS eine enttäuschende Saison.

Miami-Trainer Neville: „Wir wurden betrogen“

„Wir wurden schon in Portland betrogen und wurden jetzt wieder betrogen“, wetterte Beckhams ehemaliger Teamkollege bei Manchester United nach dem 0:1 bei den New York Red Bulls. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der MLS)

Bei der Niederlage in New York hatte Gonzalo Higuaín zum vermeintlichen Ausgleich getroffen, dem Tor wurde aber wegen Abseits die Anerkennung verweigert. Bei der vorangegangenen 0:1-Pleite gegen die Portland Timbers war Miami ein Treffer wegen eines vermeintlichen Foulspiels aberkannt worden.

Neville lobt Schiedsrichterin Toni Penso

Gleichzeitig betonte er, nicht wie ein schlechter Verlierer wirken zu wollen: „Glückwunsch an die New York Red Bulls. Aber ich bin es satt, am Montag E-Mails zu bekommen, in denen es dann heißt: ‚Sorry, die Entscheidungen hätten auch anders ausfallen können.‘“