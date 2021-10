NFL: Patrick Mahomes bei Pleite der Kansas City Chief gegen Buffalo Bills von der Rolle

Was für ein rabenschwarzer Tag für Patrick Mahomes!

Mahomes wirft zwei Interceptions

Negativer Höhepunkt: Mahomes warf eine Interception, die Micah Hyde über eine Distanz von 26 Yards in die Chiefs-Endzone trug und damit die Vorentscheidung zum 31:13 für die Bills schaffte.

In der Schlussphase ließ der Anführer dann einen Ball nach dem Swap fallen und die Bills eroberten das Spielgerät - erneut kurz vor der Endzone.

Mahomes stellt sich selbst in Frage

Mahomes ordnete seine Leistung hinterher selbstkritisch ein: „Es fängt bei mir an. So etwas ist mir in meiner Karriere noch nicht regelmäßig passiert.“