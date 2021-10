Brasiliens Siegesserie reißt in Kolumbien, Argentinien überrollt Uruguay

Messi brachte Argentinien in Führung © AFP/SID/ALEJANDRO PAGNI

Brasilien und Argentinien bleiben auf dem Weg zur Fußball-WM-Endrunde 2022 in Katar das Maß aller Dinge in Südamerikas Eliminatorias.

Zwar gab es für die Selecao nach neun Siegen in der laufenden Qualifikation beim 0:0 in Kolumbien einen ersten Dämpfer, doch dem mit 28 Punkten enteilten Spitzenreiter kann nur Copa-America-Sieger Argentinien (22) folgen, der im Klassiker Uruguay eine 3:0 (2:0)-Abfuhr erteilte.

Neymar fehlt Brasilien, Aranguiz sieht bei Chile Rot

Mit der Nullnummer in Barranquilla riss Brasiliens Serie von qualifikatonsübergreifenden zehn Siegen. Immerhin blieb die Selecao, bei der Superstar Neymar nach abgesessener Gelbsperre uninspiriert wirkte, auch im 13. WM-Qualifikationsspiel gegen Kolumbien ungeschlagen.

In Buenos Aires eröffnete Kapitän Lionel Messi mit einem kuriosen Tor in der 38. Minute das Schützenfest. Sein als Pass gedachter Heber fand an Freund und Feind vorbei den Weg ins Netz.