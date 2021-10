FC Bayern: Tanguy Nianzou ist auch unter Julian Nagelsmann nur Reservist

Kimmich flippt in Kabine aus! Emotionale Bilder in neuer Bayern-Doku

Tanguy Nianzou gilt als eines der größten Abwehrtalente in Europa. Beim FC Bayern kommt der Franzose bislang aber nur selten zum Einsatz.

Als Tanguy Nianzou 2020 ablösefrei von Paris Saint-Germain zum FC Bayern wechselte, wurde die Verpflichtung als Coup gefeiert. „Eines der größten Talente in Europa“ habe man sich da gesichert, freute sich Sportvorstand Hasan Salihamidzic. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

„Er ist einer der besten Spieler seines Jahrgangs ( 2002, Anm. d. Red. ) in Europa. Er ist in der Spieleröffnung weit für sein Alter, hat eine sehr gute Technik und ist kopfballstark“, charakterisierte Salihamidzic den Youngster bei dessen Vorstellung im vergangenen Jahr. „Sein Anforderungsprofil passt zu unserer Mannschaft.“

Nianzou von Stammplatz weit entfernt

Auch Ralf Rangnick lobte den Franzosen in höchsten Tönen: „Das ist ein absolutes Ausnahmetalent, für mich einer der besten Innenverteidiger der nächsten zehn Jahre“, sagte der frühere Sportdirektor und Trainer von RB Leipzig im November 2020 im Doppelpass auf SPORT1 .

Dieses eine Jahr ist nun bereits fast vorüber, von einem Stammplatz ist Nianzou aber noch ein ganzes Stück entfernt. Immer wieder wurde der 19-Jährige in seiner Debütsaison von Verletzungen zurückgeworfen.

Mittlerweile ist der Defensivspezialist aber fit, doch in dieser Saison sprangen bislang lediglich drei Teileinsätze in der Bundesliga sowie 90 Minuten im Pokal gegen den Bremer SV heraus. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Nagelsmann schwärmt von Nianzou

Und auch Trainer Julian Nagelsmann geriet nach dem Trainingsauftakt bereits ins Schwärmen , nachdem Nianzou in den Vorbereitungsspielen immer wieder auf sich aufmerksam gemacht hatte: „Ich kenne ihn schon sehr lange und hatte ihn schon lange auf meiner Liste“, sagte Nagelsmann. „Er hatte natürlich kein gutes erstes Jahr, weil er auch körperlich Probleme hatte. Da versuchen wir ihn rauszuholen.“

Nagelsmann: „Tanguy fehlt noch der Rhythmus“

Noch kann Nianzou sein ganzes Können aber nur selten auf dem Platz unter Beweis stellen, da Nagelsmann in der Defensive aktuell auf Hernández, Süle und Dayot Upamecano setzt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

„Tanguy fehlt noch der Rhythmus“, erklärte Nagelsmann zuletzt seine Wahl. Doch wie soll Nianzou ohne regelmäßige Einsätze Rhythmus bekommen? Kein Wunder also, dass der Franzose ab und an noch ein bisschen hektisch in seinen Aktionen wirkte.