Wen Jürgen Klopp beim FC Liverpool gerne trainiert hätte

Jürgen Klopp ist das Gesicht des erneuten Aufschwungs des FC Liverpool in den vergangenen Jahren.

Der deutsche Trainer hat Superstars wie Mohamed Salah und Sadio Mané in einen Reihen, hätte aber gerne auch mit einem ehemaligen Reds-Star zusammengearbeitet. ( Alles Wichtige zur Premier League )

Auf die Frage, wen er gerne einmal trainiert hätte, antwortete der deutsche Erfolgstrainer in einem Interview mit This is Anfield: „Das ist leicht. Es ist Stevie.“