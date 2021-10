Nationalmannschaft: Hansi Flick und seine Baustellen rund um Werner

Hansi Flick kann mit dem DFB-Team in Nordmazedonien die Qualifikation für die WM in Katar klarmachen. Vor dem Duell hat er aber noch die ein oder andere Baustelle.

Um 14.47 Uhr hat die deutsche Nationalmannschaft am Sonntag das Teamhotel „Gastwerk“ in Hamburg in Richtung Flughafen verlassen. Nächstes Ziel: Skopje!

Am Montagabend wollen Joshua Kimmich und Co. mit einem Sieg in Nordmazedonien (Nordmazedonien - Deutschland ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) den Fünferpack unter Hansi Flick eintüten und vorzeitig das WM-Ticket für Katar 2022 lösen. „Wir wollen uns so schnell wie möglich qualifizieren“, gab der Bundestrainer die Marschroute vor.