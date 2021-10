Borussia Dortmund: Arsenal-Legende übt Kritik wegen Jude Bellingham

„Wenn man ihn zwei Spiele bei England pausieren lässt, wenn es das ist, was er braucht - und sein Team sagt, er braucht das bei ihnen -, dann ist das in Ordnung“, erklärte der 57-Jährige bei ITV . „Er sollte nur wahrscheinlich bei seinem Klub genauso viele Pausen bekommen.“

England hatte am Samstag 5:0 in Andorra gewonnen. Am Dienstag spielen The Three Lions zu Hause gegen Ungarn.