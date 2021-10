Stefan Effenberg über Julian Nagelsmann, Timo Werner, Niklas Süle und das DFB-Team - SPORT1-Kolumne

der 2:1-Sieg der DFB-Elf gegen Rumänien war sehr wichtig. Diese Spiele gegen vermeintliche Underdogs sind nicht so einfach. Das spricht schon für die Moral, dass sie die Geduld an den Tag legen und das Spiel nach Hause bringen. Ich sehe das Spiel gegen Rumänien eher positiv. Denn ein bisschen kicken können die auch. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM-Qualifikation)

Die Debatte um fehlende Qualität in der Nationalmannschaft kann ich nicht nachvollziehen. Wir haben ein paar Jungs, Joshua Kimmich, Leon Goretzka oder Manuel Neuer, die Weltklasse sind. Bei der letzten EM ist Weltmeister Frankreich im Achtelfinale ausgeschieden. Im Fußball in die Glaskugel zu schauen, ist schwierig. Wir müssen uns aber auch nicht zu klein machen.

Flick muss ein bisschen experimentieren

Man hat das Gefühl, sie haben nichts gelernt

Die Maßnahme der DFB-Verantwortlichen, die Fenster des Teamhotels in Hamburg abzukleben , war natürlich ungeschickt. Die Problematik mit der Distanz zwischen den Fans und der Nationalmannschaft gab es schon vor Corona. Es gab wenig öffentliche Trainingseinheiten. Auch damals wurde schon mit Vorhängen alles abgehängt. Das tat dem DFB nicht gut und den Fans weh. Solche Bilder wie in Hamburg sind katastrophal. Man hat das Gefühl, sie haben nicht daraus gelernt.

Beim DFB ist die Außendarstellung ein allgemeines Problem, nicht nur beim Team, sondern auch im Präsidium. Es kommt nicht von ungefähr, wenn die Stadien nicht ausverkauft sind. Zu meiner Zeit war jedes Länderspiel in Deutschland ausverkauft. Das kommt davon, weil der DFB sich so schlecht den Fans gegenüber verkauft hat. Sie lernen es anscheinend nicht.

Von den Plänen der FIFA, die WM künftig alle zwei Jahre auszurichten, halte ich derweil nicht viel. Ich bin kompletter Gegner von diesem Rhythmus. Da denke ich nur an die Spieler. Die Belastung heutzutage ist schon so hoch, dass man das den Spieler aus körperlicher Sicht nicht mehr zumuten darf.

Das hat Nagelsmann schnell verstanden

Das sollte Süle nicht vergessen

Spannen wird zu sehen sein, ob Niklas Süle den Vertrag beim Rekordmeister verlängert oder den Verein verlässt. Er hat in der Vergangenheit mit Vereinen in der Premier League kokettiert. Jetzt denkt er so ein bisschen um, eventuell doch in München zu bleiben. Karl-Heinz Rummenigge hat aber gesagt, er müsse von seinen Gehaltsforderungen ein bisschen herunterkommen. Ich weiß nicht, ob sie sich einigen.