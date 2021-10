NFL: Die Atlanta Falcons besiegen die New York Jets in London

Die Atlanta Falcons feiern im ersten London Game der Football-Saison ihren zweiten Saisonsieg. Die New York Jets erweisen sich als schwach.

Quarterback-Routinier Matt Ryan führte die Falcons am fünften Spiel-Wochenende im ausverkauften Stadion von Tottenham Hotspur zu einem 27:20 (20:3) gegen die schwachen New York Jets (Bilanz 1-4).

Am Dienstag will die National Football League (NFL) bekannt geben, welche drei deutschen Städte auf der Shortlist der potenziellen Gastgeber stehen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Die Liga hat sich Berichten zufolge verpflichtet, weiterhin mehrere Spiele pro Jahr nach London zu vergeben, wo sich in der kommenden Woche auch die Jacksonville Jaguars und Miami Dolphins duellieren. Eines soll in Mexiko-Stadt stattfinden, ein weiteres in Deutschland.