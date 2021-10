FC Bayern? Thilo Kehrer will sich bei PSG durchsetzen

Bei der Nationalmannschaft hat Thilo Kehrer aktuell einen guten Stand, er stand bisher in jedem Spiel unter Hansi Flick in der Startelf, auch beim 2:1-Sieg gegen Rumänien . ( SERVICE: Alles zur deutschen Nationalmannschaft )

Auch bei PSG läuft des trotz der hochklassigen Konkurrenz beim 25-Jährigen gut. In fünf der ersten sechs Ligaspiele stellte ihn Trainer Mauricio Pochettino in die Startelf. Zuletzt blieb er aber dreimal draußen. ( SERVICE: Spielplan und Ergebnisse der WM-Qualifikation )

Im Sommer gab es Berichte, dass der FC Bayern am Verteidiger interessiert gewesen sei. Laut L‘Équipe hätten sich Bayern-Verantwortliche und Kehrer-Vertreter im Vorfeld des Bundesliga-Auftakts getroffen. Sogar von einer Einigung auf einen Dreijahresvertrag wurde berichtet. Nach SPORT1 -Informationen war an diesen Gerüchten allerdings nichts dran .

Kehrer will sich in Paris durchsetzen

Messi bringe enorme Fähigkeiten mit. „Zum Teil Qualitäten, die kein anderer in dieser Form hat, beispielsweise in Sachen Spielverständnis, mit seiner Übersicht und Ballkontrolle. Ich als Verteidiger profitiere davon in jedem Training und kann und will jeden Tag lernen“, erklärte Kehrer, dessen Vertrag bei PSG noch bis 2023 läuft .