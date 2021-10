Cristiano Ronaldo hinter Timo Werner und Torhüter in Statistiken

Beim Duell mit Katar erzielte der Nationalspieler am Samstag seinen 112. Treffer für Portugal - niemand hat mehr Länderspiel-Tore auf dem Konto. Es ist eine von etlichen Ranglisten, an deren Spitze der 36-Jährige steht.

Zum Beispiel, wenn man auf die zurückgelegten Kilometer in der Champions League blickt. Dort liegt CR7 deutlich hinter anderen Stürmern. Die Daily Mail veröffentlichte einen Liste mit Angreifern, die in der Königsklasse mindestens 75 Minuten gespielt haben.

Ronaldo läuft weniger als Messi - und Torhüter

Ronaldo verändert Statik im ManUnited-Spiel

Jetzt ist es natürlich so, dass Ronaldo dennoch einer der verlässlichsten Erfolgsgaranten der Gegenwart ist. In der Liga schoss er in vier Spielen bereits 18 Mal aufs Tor, da kann niemand mithalten. Drei Tore sind zudem eine starke Ausbeute. In der CL sind es auch schon wieder zwei Treffer in zwei Spielen.