Nations League: Finale Frankreich - Spanien live im TV, Stream, Ticker

Dank einer spektakulären Aufholjagd gegen Belgien erreicht Weltmeister Frankreich in der Nations League das Endspiel am Sonntag in Mailand. Gegen Italien-Bezwinger Spanien ist die Mannschaft von Trainer Didier Deschamps Favorit.

Frankreich erreichte das Finale nach einem denkwürdigen Spiel . Gegen den kleinen Nachbarn Belgien wandelten „Les Bleus“ einen 0:2-Pausenrückstand in der zweiten Halbzeit noch in einen spektakulären 3:2-Sieg um.

Nations League: Frankreich vor Finale wieder erstarkt

Spielerische Klasse plus stabiles Selbstvertrauen - mit dieser Mischung gegen starke Belgier ließ Frankreich das frühe EM-Scheitern im Sommer im Achtelfinale hinter sich und tritt mit breiter Brust in Mailand an. „Es war fabelhaft, was die Mannschaft geschafft hat. Sie hat Qualität und mentale Stärke“, lobte ihr Coach.