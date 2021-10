Nations League: Italien ringt Belgien nieder

Europameister Italien sichert sich in der Nations League den Trostpreis. Nach einem Sieg über Belgien springt Platz drei heraus.

Europameister Italien hat sich in der Nations League den Trostpreis gesichert. Vier Tage nach der Halbfinal-Niederlage gegen Spanien (1:2) bezwang die Mannschaft von Trainer Roberto Mancini am Sonntag in Turin im Spiel um Platz drei Belgien mit 2:1 (0:0).