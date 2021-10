Friedhelm Funkel lobt im STAHLWERK Doppelpass den 1.FC Köln und Trainer Steffen Baumgart

Funkel: Darum funktioniert Baumgart in Köln so gut

Sein Vorgänger in Köln, Friedhelm Funkel, zeigte sich im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 von Baumgart begeistert. „Steffen hat in den ersten Wochen sehr viel richtig gemacht. Er hat sofort den Zugang zur Mannschaft gefunden“, betonte der 67-Jährige.

Funkel lobt Hector-Entscheidung von Baumgart

Auch bei seinen Aufstellungen habe Baumgart die richtigen Entscheidungen getroffen. „Er hat Jonas Hector wieder auf die Linksverteidigerposition gesetzt. Dort war er einer der besten in Deutschland. Er hat Anthony Modeste wieder soweit hinbekommen, dass er nach langer Verletzungsmisere das erste Mal eine komplette Vorbereitung durchmachen konnte“, sagte Funkel. Gerade bei Modeste, der vier Tore für Köln erzielt hat, sehe man, dass er endlich wieder komplett fit ist.

Funkel lobte aber auch die Mannschaft, die er zu großen Teilen am Ende der vergangenen Saison betreut und über die Relegation noch zum Klassenerhalt geführt hatte: „Der Charakter innerhalb der Mannschaft stimmt einfach.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Effenberg: Euphorie kann Köln tragen

Baumgart und die Mannschaft lösen in Köln eine richtige Euphorie aus. SPORT1 -Experte Stefan Effenberg glaubt, dass gerade die positive Stimmung in der Stadt den Kölnern weiter helfen wird. „Euphorie kann ja tragen, die muss der 1. FC Köln jetzt auch mitnehmen.“

Der langjährige Paderborn-Coach Baumgart habe aus Effenbergs Sicht bisher fast alles richtig gemacht. „Er ist authentisch, lebt das am Spielfeldrand mit. Das kommt extrem gut an, vor allem in Köln. Ob es für Europa reicht, weiß ich nicht.“