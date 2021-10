DTM: Götz Champion - düpierter Lawson nach Crash stinksauer

Es war ein DTM-Finale, das es in sich hatte: Der Neuseeländer Liam Lawson verpasste den scheinbar sicheren Titel und war stinksauer. Dafür jubelte Maximilian Götz.

Maximilian Götz vergoss am Steuer Tränen der Freude, Teenager Liam Lawson stapfte stinksauer davon: In einem dramatischen und wilden Saisonfinale war Mercedes-Pilot Götz nach einer Kollision seiner beiden Rivalen der lachende Dritte und kürte sich am Norisring zum DTM-Champion.