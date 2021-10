Formel 1, Türkei-GP: Ricciardo rückt ans Ende der Startaufstellung

Ricciardo startet in der Türkei vom letzten Startplatz © AFP/SID/OZAN KOSE

McLaren-Pilot Daniel Ricciardo geht den Großen Preis der Türkei (14.00 Uhr MESZ/Sky) nach einem Motorwechsel vom letzten Startplatz an.

Daniel Ricciardo nimmt Versetzung bei Türkei-GP in Kauf

Weil es jeweils der vierte Wechsel in der Saison war und nur drei erlaubt sind, ist eine Strafversetzung die Folge, von McLaren in diesem Fall in Kauf genommen.