Danny Makkelie pfeift Nordmazedonien - Deutschland - wie bei EM-Aus 2021

Die deutsche Nationalmannschaft will Revanche gegen Nordmazedonien. Der Schiedsrichter der Partie ist ein alter Bekannter.

Danny Makkelie wird am Montag das Länderspiel zwischen Deutschland und Nordmazedonien in der WM-Qualifikation pfeifen.

Für das deutsche Team ist die Ansetzung des niederländischen Schiedsrichters kein gutes Omen. Der 38-Jährige war zuletzt auch an der Pfeife, als sich die DFB-Elf bei der EM 2021 empfindlich früh im Achtelfinale verabschiedete.

Schlechte Erinnerungen dürften die Spieler dabei aber wohl eher an die 0:2-Niederlage gegen England als an den Unparteiischen haben. Genauso wie an das letzte Duell mit Nordmazedonien, das überraschend mit 1:2 verloren ging. (DATEN: Tabellen der WM-Qualifikation)