Thilo Kehrer unterstützt Kinder in früherer Heimat Burundi

Nationalspieler Thilo Kehrer will Kindern in seiner früheren Heimat Burundi mit finanzieller Unterstützung eine bessere Zukunft ermöglichen.

Mit seiner Stiftung „Thilo Kehrer Foundation“ treibe er den Bau eines Jugendcenters voran, berichtete der 25-Jährige in der Welt am Sonntag: „Künftig will ich helfen, mehr Arbeitsplätze zu schaffen, jungen Menschen Bildungsmöglichkeiten zu bieten, und dazu beitragen, Ideen für Business-Modelle und Innovationen für Burundi zu sammeln.“