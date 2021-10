Anzeige

DTM: René Rast feiert Comeback 2022 Großes Comeback in der DTM

Auer: So kommt man in die Formel 1

Bianca Garloff

Vor dem DTM-Finale die Hammernachricht: René Rast wird 2022 sein Comeback in Deutschlands beliebtester Rennserie geben. 2021 war er noch in der Formel E gefahren.

Spannung pur beim DTM-Finale am Norisring (heute ab 15 Uhr im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM): Noch drei Fahrer haben Chancen auf den ersten Titel der DTM nach GT3-Reglement.

Nach dem Sieg von Maximilian Götz (HRT-Mercedes/205 Punkte) am Samstag hat der Bayer auf Platz drei nur 19 Zähler Rückstand auf Tabellenführer Liam Lawson (224 Punkte/AF Corse Ferrari). Auf Rang zwei lauert Abt-Audi-Pilot Kelvin van der Linde (206).

Doch die DTM-Hammer-Meldung des Tages ist eine andere: René Rast wird 2022 sein Comeback in Deutschlands beliebtester Rennserie geben. (Alles zur DTM)

Der dreimalige Champion - am heutigen Sonntag zu Gast im AvD Motor & Sport Magazin auf SPORT1 - jagt dann als Audi-Werksfahrer im R8 LMS seinen vierten DTM-Titel und startet seine Aufholjagd auf „Mister DTM“ Bernd Schneider, der mit Mercedes zwischen 1995 und 2006 fünf DTM-Titel geholt hat. 2021 startete Rast in der Formel E, ebenfalls für Audi.

Rast in der Bild am Sonntag: „Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Audi. In der Vergangenheit haben wir gemeinsam viele Erfolge gefeiert. Ich hoffe, dass das in Zukunft bei den neuen Projekten so weitergeht.“

Rast auch für Le Mans vorgesehen

Rast und Markenkollege Nico Müller sollen in Zukunft parallel zur DTM auch das Le-Mans-Projekt von Audi vorbereiten. Bei den legendären 24 Stunden starten die Ingolstädter ab 2023 mit einem Werksteam und einem Hybrid-Rennwagen.

„René Rast und Nico Müller gehören derzeit zu den besten Fahrern am Markt und ich freue mich sehr, dass wir mit beiden in die Zukunft gehen“, wird Audi-Sportchef Julius Seebach zitiert. „Neben ihrer Performance auf der Strecke haben sie auch das, was es braucht, um ein Team nach vorne zu bringen.“

Offiziell ab heute auch: Der DTM-TV-Vertrag wird verlängert. Statt auf Sat.1 laufen die Rennen künftig allerdings auf ProSieben. TV-Lady Andrea Kaiser bleibt an Bord: „Motorsport ist mein Leben, deshalb freue ich mich wahnsinnig auch in Zukunft von der Rennstrecke zu senden“, sagte die Moderatorin.

