Neuer positiv gestimmt: „WM-Titel ist realistisch“

Nationaltorhüter Manuel Neuer räumt der deutschen Mannschaft gute Chancen auf einen Triumph bei der Weltmeisterschaft in Katar ein. Der WM-Titel sei „realistisch“, sagte der 35-Jährige der Bild am Sonntag: „Wir haben eine Chance. Wir wollen wieder an die Weltspitze. Es geht für uns darum, uns so vorzubereiten, dass wir um den Titel mitspielen können. Wir wollen Weltmeister werden! Das ist das Ziel unserer Mannschaft.“