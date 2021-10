K.o. in der elften Runde: Fury bleibt Weltmeister

Tyson Fury hat den dritten Teil der Box-Trilogie gegen Deontay Wilder gewonnen und damit seinen Schwergewichtsgürtel erfolgreich verteidigt. Der 33 Jahre alte Brite blieb in Paradise/Nevada durch den K.o.-Sieg in der elften Runde auch im 32. Profikampf ungeschlagen.

"Zweifelt niemals an mir. Wenn es darauf ankommt, werde ich immer liefern", sagte Fury nach seinem Triumph: "Ich habe immer gesagt, ich bin der Beste der Welt und er ist der Zweitbeste. Es war ein großartiger Kampf, der jeder Trilogie in diesem Sport würdig ist."

Beide Kämpfer gingen in einem spektakulären Fight vor 15.820 Zuschauern mehrfach zu Boden. Wilder landete in der dritten Runde erstmals auf der Matte, ehe Fury in der vierten Runde erstmals zu Boden ging. Mit zunehmender Kampfdauer übernahm der Brite die Kontrolle und knockte seinen Kontrahenten aus den USA in der elften Runde mit einem rechten Haken aus.