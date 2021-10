Anzeige

Kerber in der 3. Runde von Indian Wells Kerber kämpft sich in die 3. Runde

Kerber gewann nach über zweieinhalb Stunden © AFP/SID/TIMOTHY A. CLARY

SID

Angelique Kerber hat ihr Auftaktspiel in Indian Wells gewonnen. Nach einem klaren ersten Satz muss die kämpfen.

Angelique Kerber hat ihr Auftaktspiel in Indian Wells gewonnen.

Die 33-Jährige aus Kiel, die in der kalifornischen Wüste an Position zehn gesetzt ist, setzte sich gegen Katerina Siniakova (Tschechien) 6:1, 6:7 (4:7), 7:5 durch und zog in die 3. Runde ein. Dort trifft sie auf die Russin Darja Kassatkina (Nr. 20).

Anzeige

Bei der letzten Ausgabe vor der Corona-Pandemie hatte Kerber 2019 das Finale des hochdotierten WTA-Turniers erreicht und damals knapp in drei Sätzen gegen die Kanadierin Bianca Andreescu verloren. Als bislang einzige Deutsche hat Steffi Graf 1994 und 1996 in Indian Wells triumphiert. In der ersten Runde hatte Kerber ein Freilos.