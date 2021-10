Tyson Fury knockt Deontay Wilder aus - irres Comeback nach eigenem Beinahe-K.o.

Tyson Fury schlug Deontay Wilder auch in Teil 3 der Trilogie k.o. © Imago

Schwergewichts-Weltmeister Tyson Fury kassiert gegen Deontay Wilder zwei Niederschläge in Runde 4 - und triumphiert am Ende dennoch klar durch Knockout.

Der WBC-Champion im Schwergewicht besiegte den Ex-Titelträger durch K.o. in der elften Runde, nachdem er den US-Amerikaner über einen langen Zeitraum durch brutale Hiebe zermürbt hatte.

Fury stand dabei in der ersten Kampfhälfte selbst kurz vor der Niederlage, kassierte in Runde 4 zwei Niederschläge, kam aber in geradezu unfassbarer Manier zurück, spielte seine technische Überlegenheit aus und gewann letztlich dominant und klar.