Karim Benzema von Real Madrid träumt vom Ballon d'Or

Karim Benzema will den Ballon d'Or gewinnen © Imago

Das sagte der Franzose der Sportzeitung AS .

"Es ist immer eine Freude, auf der Liste der Top 30 zu stehen", sagte Benzema. Den Sieg beim Ballon d'Or werde er in großen Spielen im Hinterkopf haben. Im Alter von bald 34 Jahren gehört Benzema noch immer zu den Ausnahmestürmern in den europäischen Top-Ligen. "Der moderne Fußball lässt es zu", dass viele Angreifer auch jenseits der 30 noch Spitzenleistungen bringen, sagte er.

Superstars machen Ballon d‘Or unter sich aus

Benzema hatte in der Nations League ein Tor zum 3:2-Halbfinalsieg über Belgien beigesteuert, für Madrid hat er in dieser Saison bislang bereits neun Tore in acht Spielen geschossen. Die Konkurrenz um den Ballon d'Or ist allerdings groß. Neben Lewandowski und Haaland rechnen sich auch Rekordsieger Lionel Messi (6) und Superstar Cristiano Ronaldo (5) wieder einmal Chancen auf die Ehrung aus.